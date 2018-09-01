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انتصار كبير.. تحرير المعقل الرئيس للحوثيين بمحافظة صعدة بالكامل

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انتصار كبير.. تحرير المعقل الرئيس للحوثيين بمحافظة صعدة بالكامل

انتصار كبير.. تحرير المعقل الرئيس للحوثيين بمحافظة صعدة بالكامل
http://almnatiq.net/?p=625799
المناطق - وكالات

أعلن الجيش اليمني استكمال تحرير مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين بالكامل، بعد عملية عسكرية واسعة تكبدت فيها مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر باهظة.

وتحظى مديرية الظاهر الحدودية بأهمية كبيرة، لا سيما وأنها تحاذي مديرية حيدان حيث معقل زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي.

وقال الجيش إن قواته وبإسناد من قوات التحالف العربي، استكملت تحرير مديرية الظاهر بالكامل، وذلك بعد أن حررت مناطق (الكحلا، نقيل بن حارث، المجرن، طيبان، جزاع، الخلبة، قمامة).

وأضاف، أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا، بينهم قيادات ميدانية أبرزها مسؤول إمداد المليشيا في المنطقة “أبو ضياء” الذي لقي مصرعه مع سبعة من مرافقيه، والمشرف في المليشيا المدعو حسن علي حسن، إضافة إلى مقتل 20 من مسلحي ميليشيات الحوثي في قصف مدفعي للتحالف في مديرية كتاف والبقع بصعدة.

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