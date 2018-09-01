غرامة ضخمة لحاخام يهودي صوّر 150 امرأة عارية خلسة !

المناطق - وكالات

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن ضحايا حاخام شهير في واشنطن حصلن على تعويضات بقيمة 14.25 مليون دولار كتسوية بعد أن صورهن خلسة وهن يغتسلن قبل الصلاة.

والتسوية شملت 150 امرأة تم تصويرهن من قبل الحاخام بيرنارد فرينديل، وهن عاريات بواسطة كاميرا خفية، بحسب المحامية ألكساندرا هاروين.

وحكم على فرونديل بالسجن 6 سنوات ونصف عام 2015، بعد أن تمكن من التستر على جريمته لسنوات.

وكان الحاخام نصب الكاميرا في الكنيس الواقع في حي جورج تاون الراقي قرب “الميكفاه” وهو حوض مخصص للاستحمام في طقوس الطهارة في الديانة اليهودية.

وأثارت القضية صدمة في صفوف اليهود في واشنطن، لأن الحاخام فروندل كان شخصية شهيرة وكان يدرس في جامعات عدة في المدينة.

وقالت هاروين التي تمثل الضحايا: “ينص الاتفاق على عملية تعويض سريعة ومناسبة للنساء ضحايا فروندل مع ضمان السرية وتجنيبهن إجراءات ضاغطة جداً”.