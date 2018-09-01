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شاهد قصيدة تزلزل أركان الأعداء .. “سقى الله راية التوحيد دايم من الخيرات في سود الغمايم”

شاهد قصيدة تزلزل أركان الأعداء .. “سقى الله راية التوحيد دايم من الخيرات في سود الغمايم”
http://almnatiq.net/?p=625805

“سقى الله راية التوحيد دايم.. من الخيرات في سود الغمايم.. علم داري ولا نكس علمها.. ولا تخضع لسودان العمايم”، بهذه الكلمات بدأ الشاعر زين بن عمير كلمات قصيدته “سقى الله” التي أكدت جهود السعودية في المنطقة عربيا وإسلاميا.

واستطرد الشاعر في كلمات الأبيات مشيرا إلى الأدوار البطولية التي يبذلها جنود المملكة، لخدمة الوطن وحمايته من كل معتد وكل من تسول له نفسه في المساس به.

ولفت خلال القصيدة التي أداها فرقة “مجرد إبداء” إلى التضامن الإسلامي الذي دعت له السعودية، لإنشاء الحلف الإسلامي من أغلب الدول الإسلامية، لمواجهة إرهاب المنطقة والعالم أحمع.

وفيما يلي أبيات من القصيدة:

سقى الله راية التوحيد دايم

من الخيرات في سود الغمايم

علم داري ولا نكس علمها

ولا تخضع لسودان العمايم

حموها وأمنوها لين صارت

فنار الخير في حلك العتايم

عيال اللي على ظهور النجايب

بحد السيف وكبار العزايم

يبيعون الحياة بخير بيعة

لأجل جنات خلد وعز قايم

 

وعلى درب الأوائل جاك شعب

على حلم التضامن دوم هايم

 

وصار الحلف في الإسلام واقع

وقصوا راس من كام زايم

 

ما بين ملوك وشعوب وسياسة

على الإرهاب صارب حرب صايم

 

يا شعب الخير والإسلام ماضي

يا شعب الخير دين الله دايم

 

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