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جنرال إلكتريك تعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف

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جنرال إلكتريك تعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف

جنرال إلكتريك تعلن عن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف
http://almnatiq.net/?p=625809
المناطق - الرياض

أعلنت شركة جنرال إلكتريك (GE) عن بدء التسجيل في برنامج التدريب الوظيفي المبكر بالدمام (ECT) المنتهي بالتوظيف في شركة بيكر هيوز لخدمات حقول النفط (إحدى شركات جنرال إلكتريك) وذلك لحديثي التخرج من الجامعات للعمل في المجالات التالية:

– المبيعات
– الموارد البشرية
– المالية
– هندسة الخدمات الميدانية
– التشغيل والعمليات
– تقنية المعلومات
– أي تخصص آخر ذو صلة

وبرنامج التدريب الوظيفي المبكر (ECT) مدته (تسعة أشهر) ومصمم لإستقطاب حديثي التخرج من الجامعات لتدريبهم وتطويرهم وتعريضهم للقيادة من خلال تكليفهم بمهام عمل حقيقية مع الأدوات والمعرفة والتوجيه، وتأهيلهم ليصبحوا قادة في شركة بيكر هيوز لخدمات النفط في المملكة العربية السعودية بمختلف التخصصات بما في ذلك (المبيعات ، الموارد البشرية، المالية ، هندسة الخدمات الميدانية ، التشغيل والعمليات ، تقنية المعلومات) وغيرها.

الشروط:

– أن يكون المتقدم خريج جامعي حديث التخرج.
– سجل أكاديمي متميز (شرط أساسي للتخصصات الهندسية).
– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
– مهارات تنظيمية ممتازة والقدرة على تحديد الأولويات للمهام المتعددة.
– الإلتزام والقدرة على تسليم الأعمال في المواعيد المحددة.
– القدرة على العمل بشكل مستقل وضمن فريق.
– مهارات قيادية مع شغف عالي لإنجاز الأعمال بشكل مثالي.
– الفضول والرغبة في التعلم وتوسيع المهارات.
– المرونة والقدرة على التكيف في بيئة عمل ديناميكية ومتعددة الثقافات.

وجنرال إلكتريك واختصارها (GE) شركة صناعية وتكنولوجية أمريكية عريقة متعددة الجنسيات تأسست سنة 1892م وتعمل في عدة قطاعات بمختلف مناطق العالم، يقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة فيرفيلد بولاية كناتيكت الأمريكية وتعتبر ثاني أكبر شركة في العالم يعمل بها حوالي (300) الف موظف.

أما بيكر هيوز (Baker Hughes GE) واختصارها (BHGE) فهي إحدى شركات جنرال إلكتريك وواحدة من أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم، يقع مقرها الرئيسي في كل من الولايات المتحدة (هيوستن تكساس) والمملكة المتحدة (لندن) وتعمل الشركة في أكثر من 120 دولة بمجال خدمات صناعة النفط والغاز.

والتقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي.

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