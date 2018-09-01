صورة مسربة تكشف تفاصيل هاتف آيفون الجديد

نشرت مدونة متخصصة في أخبار أبل صورا مسربة، لهواتف آيفون الجديدة التي من المقرر أن تكشف عنها الشركة الأميركية رسميا في سبتمبر.

وذكرت مدونة “9to5mac”، الجمعة، أن إحدى الصور تعود إلى هاتف آيفون XS Plus، الذي يعتقد أن طوله 6.5 بوصة، فيما تعود أخرى إلى هاتف XS، وفيها الشاشات النحيفة OLED، والهاتفين باللون الذهبي.

ونشرت المدونة أيضا صورة ثالثة للإصدار الرابع لساعة أبل، التي تتميز بشاشة من الحافة إلى الحافة.

وكانت أبل أعلنت، مساء الخميس، أنها ستنظم حفلا في مقرها بولاية كاليفورنيا، الأحد، 12 سبتمبر للكشف عن 3 هواتف جديدة إضافة إلى أجهزة أخرى.

ويختلف إعلان أبل هذه المرة عن مناسبات سابقة كانت تكتفي فيها الشركة الأميركية بالكشف عن هاتف أو اثنين.

وتوقعت تقارير أن تكون الهواتف الثلاثة الجديدة قريبة في التصميم من هاتف آيفون X، الذي أطلق في 2017، لكن مع تعديلات جديدة في الخصائص والحجم، وتخفيض في الأسعار.