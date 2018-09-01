تعليم الليث يتابع مستوى الإنجاز في خطط الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد

عادل الزهراني - مكة

ترأس مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي صباح اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات الكبرى ، الاجتماع الدوري للجنة الاستعداد المركزية ، لمتابعة مستوى الإنجاز في الخطط والبرامج المعدة لبرنامج الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٣٩هـ / ١٤٤٠هـ ، وذلك بحضور كافة أعضاء وعضوات لجنة الاستعداد المركزية .

وتم خلال الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه من برامج ومشروعات وتجهيزات للعام الدراسي الجديد ، وعرض المؤشرات العامة للاستعداد ومستوى الجاهزية ونسب الإنجاز .

كما استعرض خلال الاجتماع مستوى تنفيذ خطط الأقسام المعنية ببرنامج الاستعداد والتقارير المقدمة حول مجريات سير البرامج المنفذة لكل قسم ، ومدى تحقيقها للأهداف المرسومة لها .

بدوره أهاب ” الحازمي” على أهمية الحرص على تحقيق بداية جادة وناجحة للعام الدراسي ، منوها بمتابعة واهتمام كافة أعضاء اللجنة وقادة وقائدات المدارس .

ووجه ” الحازمي ” قادة وقائدات المدارس بضرورة تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب و الطالبات اعتباراً من اليوم الأول للدراسة ، وتفعيل أسبوع التهيئة الإرشادية والأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين والطالبات المستجدات.

من جانب آخر اعتمد ” الحازمي ” خطة الجولات الإشرافية لتفقد سير العمل في كافة مدارس المحافظة ومكاتب التعليم بقطاعي البنين والبنات ، ومعالجة المعوقات والصعوبات إن وجدت ، والرفع بتقارير يومية عن مستوى الانطلاقة و الانضباطية .