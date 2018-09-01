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حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في 5 مناطق سعودية

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في 5 مناطق سعودية
http://almnatiq.net/?p=625827
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ورياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق القصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة مع ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة على مدن ينبع وأملج والوجه وضبا.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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