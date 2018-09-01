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التعليم تزف بشرى للعاملين في مدارس تعليم الكبار وتقرر زيادة المكافأة 25 ريال

التعليم تزف بشرى للعاملين في مدارس تعليم الكبار وتقرر زيادة المكافأة 25 ريال
http://almnatiq.net/?p=625828
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة التعليم، رفع مكافأة العاملين في برامج ومدارس تعليم الكبار من 75 إلى 100 ريال للحصة الدراسية.

ونشر المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس (الجمعة): قال فيها «بالإضافة إلى رفع مكافآت الحصص هناك مكافآت تحفيزية للدارسين ببرامج الوزارة».

وبلغ عدد الدارسات في برامج تعليم الكبار، كالبرنامج النظامي المنتهي بالشهادة الابتدائية للعام الحالي 39030 طالبة كما يقدر عدد الدارسين في تعليم الكبار ضمن برنامج «مجتمع بلا أمية»، نحو 3608 دارسين وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الحي المتعلم 31287 دارسا.

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