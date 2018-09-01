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فحص مخدرات مفاجئ لطلاب المدارس!

فحص مخدرات مفاجئ لطلاب المدارس!
http://almnatiq.net/?p=625831
المناطق_الرياض

أكد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام، المتحدث الرسمي للأمانة العامة لمكافحة المخدرات بندر الرميحي، أن مكافحة المخدرات تدرس مع الجهات ذات العلاقة تطبيق الفحص العشوائي في المدارس، مشيرًا إلى أن بيانات المستفيدين من خدمات مركز استشارات الإدمان من منسوبي قطاع التعليم، سواء كانوا طلابا أم موظفين تكون سرية.
الوقاية من المخدرات
وقال الرميحي، إن “المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” يخص بداية كل عام دراسي ببرامج متخصصة لكل مرحلة دراسية الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، والجامعية، وتشمل الطالب والمعلم، بهدف رفع مستوى الوعي بخطر التعاطي وأضرار الإدمان، وغرس القيم الإسلامية والوطنية، وتحسين السلوكيات الفردية.
الأطفال دون السابعة
وأشار بحسب “الوطن” إلى أن نبراس سيركز هذا العام على الأطفال دون سن السابعة، خلال تزويدهم بمهارات التعامل الحياتية، مما يحفظهم من الاستغلال والتحرش، وغيره

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