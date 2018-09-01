احدث الأخبار

بعد 21 عامًا.. رجل إنقاذ يكشف كلمات الأميرة ديانا بعد الحادث!
أبرز المواد
 وصول أكثر من 275 ألف حاج إلى المدينة المنورة
أبرز المواد
 شاهد ردة فعل أمير حائل عندما رأى صحفي يصوره أثناء ركوب السيارة!
أبرز المواد
 بالفيديو.. اعتداء عدد من الأشخاص على رجال الأمن بالكويت!
أبرز المواد
 اكتشاف رسالة مخفية على مومياء مصرية
أبرز المواد
 فحص مخدرات مفاجئ لطلاب المدارس!
أبرز المواد
 وفاة الجندي المصاب في حادث مروري أثناء عودته من مهمة الحج!
أبرز المواد
 التعليم تزف بشرى للعاملين في مدارس تعليم الكبار وتقرر زيادة المكافأة 25 ريال
أبرز المواد
 حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في 5 مناطق سعودية
أبرز المواد
 صورة مسربة تكشف تفاصيل هاتف آيفون الجديد
أبرز المواد
 تعليم الليث يتابع مستوى الإنجاز في خطط الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد
منطقة مكة المكرمة
 منافسات وإثارة بمهرجان ولي العهد للهجن مع انطلاق الأشواط التنشيطية الثانية
منطقة مكة المكرمة
بعد 21 عامًا.. رجل إنقاذ يكشف كلمات الأميرة ديانا بعد الحادث!

بعد 21 عامًا.. رجل إنقاذ يكشف كلمات الأميرة ديانا بعد الحادث!

أبرز المواد
وصول أكثر من 275 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وصول أكثر من 275 ألف حاج إلى المدينة المنورة

أبرز المواد
شاهد ردة فعل أمير حائل عندما رأى صحفي يصوره أثناء ركوب السيارة!

شاهد ردة فعل أمير حائل عندما رأى صحفي يصوره أثناء ركوب السيارة!

أبرز المواد
بالفيديو.. اعتداء عدد من الأشخاص على رجال الأمن بالكويت!

بالفيديو.. اعتداء عدد من الأشخاص على رجال الأمن بالكويت!

أبرز المواد

اكتشاف رسالة مخفية على مومياء مصرية

اكتشاف رسالة مخفية على مومياء مصرية
http://almnatiq.net/?p=625838
المناطق_متابعات

اكتشفت أجزاء من نص، لم يلاحظه العلماء سابقا، على بقايا تابوت مومياء مصرية محفوظة في متحف جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب موقع  Phys.org، تمكن الباحثون من تحديد اسم المرأة التي تعود لها المومياء، وكذلك جزء من النص، الذي تبين أنه خطاب تذكاري على التابوت تكريما للمتوفي ويبلغ عمر المومياء حوالي 2000 سنة، حيث تعود إلى الفترة اليونانية- الرومانية أو الهلنستية (100 ق.م -100 م).

وأشار الموقع إلى  أن المومياد اشترتها زوجة ليلاند ستانفورد مؤسس جامعة ستانفورد عام 1901، وفي عام 1906 تضرر تابوت المومياء المصنوع من الورق المقوى، والمغطى بطبقة من الجبس، نتيجة هزة أرضية.

واكتشف طلاب قسم الآثار بالجامعة الرسالة المخفية على قطعتين من التابوت ، ترجمت من قبل علماء المصريات وخبراء الكتابة المصرية القديمة، ليتبين أن اسم المرأة هو سينتشالانتوس، والمكتوب على قطعة التابوت هو “ليزداد اسمها شبابا يوما وراء يوم”.

و ساعد أسلوب الكتابة الخبراء في تحديد تاريخ الوفاة، الذي يعتقدون أنه بعد 30 ق.م، وهي فترة نادرا ما يكتشف الخبراء نصوصا تعود إليها.

روابط ذات صلة

بعد 21 عامًا.. رجل إنقاذ يكشف كلمات الأميرة ديانا بعد الحادث!

بعد 21 عامًا.. رجل إنقاذ يكشف كلمات الأميرة ديانا بعد الحادث!
وصول أكثر من 275 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وصول أكثر من 275 ألف حاج إلى المدينة المنورة
شاهد ردة فعل أمير حائل عندما رأى صحفي يصوره أثناء ركوب السيارة!

شاهد ردة فعل أمير حائل عندما رأى صحفي يصوره أثناء ركوب السيارة!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*