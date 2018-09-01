شاهد ردة فعل أمير حائل عندما رأى صحفي يصوره أثناء ركوب السيارة!

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ممازحة أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز لأحد الصحفيين.

وأظهر المقطع أمير المنطقة وهو يقول لصحفي كان يصوره أثناء ركوبه لسيارته: “ترى معي رخصة، ونظامي”.

جاء ذلك خلال مغادرة أمير منطقة حائل لإحدى المناسبات برفقة نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، حيث كان في وداعه عدد من الحضور من بينهم مجموعة من الإعلاميين.