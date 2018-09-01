وصول أكثر من 275 ألف حاج إلى المدينة المنورة

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بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة حتى يوم أمس الجمعة 275.977 حاجاً واجمالي عدد المتبقين 155.099 حاجا ،وذلك وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة .

وأشارت الإحصائية أن عدد القدوم ليوم أمس الجمعة بلغ 25.727 حاجا ، فيما غادرها لنفس اليوم 27.446 حاجا وبلغت نسبة إشغال الإسكان 44 في المئة ، بينما بلغ اجمالي الحجاج المراجعين لمراكز الرعاية الصحية وأقسام الطوارئ والعيادات بالمستشفيات 42.629حاجا .

وسجلت الإحصائية عدد الحافلات التي أقلت الحجاج لنفس اليوم 644 حافلة، عددهم 24.487 حاجا ، في حين بلغ عدد المركبات 31 مركبة أقلت 1209 حجاج ، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم نقلهم عبر عربات النقل داخل ساحات المسجد النبوي 9564حاجا .