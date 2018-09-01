هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في مطار الكويت

هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في مطار الكويت

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هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في مطار الكويت

هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في مطار الكويت
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أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية “هما”، هبوط طائرة ركاب تابعة لها اضطراريًّا في مطار الكويت بعد إقلاعها من مطار المدينة المنورة، وعلى متنها حجاج في طريق عودتهم إلى بلادهم.

 وقالت الشركة: إن “الرحلة رقم 1531 هبطت اضطراريًّا في مطار الكويت أثناء توجهها من المدينة المنورة إلى مدينة الأحواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد؛ بسبب تدهور الوضع الصحي لأحد ركابها”.

وأشارت الشركة، إلى أن الطيار اتخذ قرار الهبوط بعد التنسيق لدرء الخطر عن الراكب المعاق، وبعد نقل الراكب أقلعت الطائرة مكملة رحلتها.

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