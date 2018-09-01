إصابة 18 شخصاً في حادث انزلاق طائرة عن مدرج مطار سوتشي بروسيا

المناطق_وكالات

قالت وزارة الصحة الروسية إن 18 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، أصيبوا في حادث طائرة بمطار منتجع سوتشي الروسي فجر اليوم السبت.

وكانت النيران اندلعت في الطائرة “بوينج 737” بعد أن انزلقت عن المدرج لدى هبوطها بمطار منتجع سوتشي الدولي، جنوب غربي روسيا، وعلى متنها أكثر من 160 راكبا وأفراد الطاقم، وفقا لبيان سابق أصدره المكتب الصحفي لمديرية الطوارئ بإقليم كراسنودار.

وجاء في البيان الذي أوردته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، أن قوات الأطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، كما تم” إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم إلى مسافة آمنة”.

وكان مركز التحكم في حالات الأزمات بالمديرية العامة لوزارة الطوارئ في إقليم كراسنودار تلقى الساعة 59ر02 بالتوقيت المحلي (59ر23 بتوقيت جرينتش منتصف ليلة الجمعة/السبت) رسالة تفيد بأنه عند هبوط الطائرة في مطار سوتشي الدولي انزلقت عن المدرج، حيث نشب بها حريق.