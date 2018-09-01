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منوعات

إجلاء 1800 شخص عقب حريق بمجمع لتكرير النفط بألمانيا

إجلاء 1800 شخص عقب حريق بمجمع لتكرير النفط بألمانيا
http://almnatiq.net/?p=625871
المناطق_د ب أ

اضطر 1800 شخص إلى مغادرة منازلهم عقب انفجار أسفر عن حريق كبير في مجمع لتكرير النفط جنوبي ألمانيا.

وذكرت الشرطة الألمانية اليوم السبت أن عملية الإجلاء تمت كإجراء احترازي بسبب تصاعد الدخان الكثيف الناجم عن الحريق.

وأسفر الحريق الذي اندلع في مجمع “بايرن أويل” للتكرير بمدينة فوبورج على نهر الدانوب عن إصابة ثمانية أفراد، تم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى بإصابات متوسطة وشديدة.

وبحسب بيانات الشرطة، لم يتم حتى الآن تحديد السبب في الانفجار الذي وقع في ساعة مبكرة صباح اليوم، والذي أدى إلى حريق كبير في محطة لتوليد طاقة تعمل بالغاز داخل المجمع.

ويشارك أكثر من 200 رجل إطفاء في السيطرة على الحريق، ولا تزال عملية الإطفاء مستمرة.

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