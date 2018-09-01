مكتبة الملك عبدالعزيز تستعد لملتقى كتاب الشهر…وتناقش “مذكرات وذكريات من حياتي” للجهيمان

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تستضيف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في فرعها بخريص في مدينة الرياض الكاتب والمؤلف الأستاذ محمد القشعمي لمناقشة كتاب “مذكرات وذكريات من حياتي” للأديب الراحل الأستاذ عبدالكريم الجهيمان مساء يوم الاثنين 23/12/1439 هـ الموافق 3/9/2018 م، ضمن سلسلة مناقشات الكتب عبر ملتقى كتاب الشهر.

ويعد الأستاذ الكاتب والمؤلف السعودي محمد القشعمي أحد طلاب عبد الكريم الجهيمان وهو من دفعه للساحة الأدبية وله العديد من المؤلفات من بينها كتاب “عبدالكريم الجهيمان .. عطاء لا ينضب” وكتاب “سادن الأساطير والأمثال: عبدالكريم الجهيمان” وكتاب “رحلة العمر والفكر” الذي يجعلك تبحر في سياحة توثيقية وإضاءة بانورامية شاملة في حياة المفكر والأديب السعودي العملاق عبدالكريم الجهيمان، وسيتولى عرض ومناقشة كتاب “مذكرات وذكريات من حياتي” الذي يتناول مشاهد وأحداث ملهمة من حياة الأديب الراحل عبدالكريم الجهيمان كما دونها بنفسه، ويستعرض تجاربه الشخصية ونجاحاته وتحدياته ومسيرته في طلب العلم والتحاقه بعالم التدريس والكثير من الملامح المميزة في حياته.

وأوضح الدكتور عبدالكريم الزيد نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أن إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في فرعها بخريص قد جهزت لاستقبال الحضور من السيدات والرجال حيث أعلنت عن موعد مناقشة الكتاب عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليتمكن أكبر عدد من محبي هذين الكاتبين، والمهتمين بالأدب والأساطير والحكايات الشعبية من الحضور، والاستمتاع والاستفادة حيث سيكونون على موعد مع الشعر والصيد ومغامرات الطفولة، ومع التراث والصحافة والتعليم في كتاب مذكرات وذكريات من حياتي.