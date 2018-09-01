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شجاعة شابين بقرية الصرى بأملج تنقذ عدد كبير من السيارات من الحرق الكامل

شجاعة شابين بقرية الصرى بأملج تنقذ عدد كبير من السيارات من الحرق الكامل
http://almnatiq.net/?p=625880
املج - فايز السميري
انقذت شجاعة شابين عدد كبير من السيارات المتوقفة بقرية الصرى التابعة لمركز الشبحة بمحافظة أملج من الحرق الكامل .
وفي التفاصيل التي يرويها عادل مسلم الحبيشي وهو عسكري بشرطة مركز الشبحة قال: أنه عند الساعة ١٢:١٥ص شاهدنا النار تشتعل باحد السيارات المتوقفة بموقف السيارات المحاذي للقرية الذي تقف فيه السيارات الصغيرة التي يسكن اصحابها في قرى لا يصلها الاسفلت ، وعلى الفور أتجهت أنا وصديقي فيصل سويلم الحبيشي إلى الموقع وقمت بربط السيارة المحاذية للسيارة التي تحترق وقد انتقلت النار إلى مقدمتها وقمنا بسحبها بعيداً عن السيارات الأخرى حتى لا تنتقل النار إلى السيارات المتوقفة الأخرى ، بعد ذلك وصلت فرقة  الدفاع المدني التابعة لمركز الدفاع المدني بمركز الشبحة واخمدت النيران .
واضاف عادل الحبيشي أن هذا العمل أعتبره واجب علي وأحمد الله أن وفقنا أن نقوم به وننقذ سيارات هؤلاء المواطنين الذين اضطروا لايقاف سيارات في هذا الموقع والذهاب لقراهم عن طريق سيارات ذويهم او سيارات اخرى يملكونها تكون مناسبة لعبور الطرق الترابية كسيارات الدفع الرباعي والبيك أب .

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