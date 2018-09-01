البصرة تشتعل.. الاحتجاجات تصل مقر المحافظة وتقطع الطرق العامة

المناطق - وكالات

شهدت مدينة البصرة جنوبي العراق، مساء أمس الجمعة، احتجاجات غاضبة مطالبة بتوفير الخدمات العامة والتصدي للفساد، وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات وقطع الطرق العامة، فيما قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بالقوة.

وألقى مئات المحتجين الحجارة، وحاولوا اقتحام مقر محافظة البصرة النفطية، وأضرم بعض المحتجين النار في إطارات مركبات خارج مبنى المحافظة، حيث وقعت مناوشات مع شرطة مكافحة الشغب، التي أطلقت الغاز المسيل الدموع للتصدي للاحتجاج.

وحطم المحتجون جزءا من الجدار الخرساني المحيط بمقر محافظة البصرة، ورشقوا المبنى بالقنابل الحارقة من الفجوة، التي فتحوها وهم يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة. وفقا لوكالة رويترز.

ويأتي تصاعد الغضب الشعبي في وقت يكافح فيه السياسيون لتشكيل حكومة جديدة، بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في مايو الماضي.

وارتبطت احتجاجات، بشكل كبير بارتفاع نسبة الملوحة في مياه الشرب بالبصرة والتي يقول السكان إنه يجعلها غير صالحة للشرب.

وتعاني البنية التحتية في المدينة النفطية بسبب سنوات من الإهمال وضعف الاستثمار، فيما أثار استياء واسعا حيث يقارن السكان أحوالهم بالثروة النفطية، التي تمد بها المحافظة خزائن الحكومة الاتحادية.