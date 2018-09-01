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مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم مساعدات لخدمة مخيمات اللاجئين الروهينجا

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم مساعدات لخدمة مخيمات اللاجئين الروهينجا
http://almnatiq.net/?p=625903
المناطق - الرياض

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم أمس ، معدات وتجهيزات طبية نوعية ومتطورة للمستشفى الميداني الماليزي في كوكس بازار ، شملت أقسام المختبر والعمليات والعناية المركزة والتنويم بالإضافة إلى دعم قسم التعقيم وذلك لمساعدة المستشفى في تقديم خدمات صحية نوعية، لمخيمات اللاجئين الروهينجا بجمهورية بنغلاديش.
ويأتي هذا الدعم للمستشفى انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتقديم المساعدات في جميع القطاعات الإغاثية والإنسانية لمهجري الروهينجا في داخل ميانيمار وفي دول الجوار بهدف التخفيف من
معاناتهم جراء عمليات التهجير القسري من مدنهم وقراهم.

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