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مرور القصيم يستعد لبداية العام الدراسي بخطة لتسهيل الحركة المرورية

مرور القصيم يستعد لبداية العام الدراسي بخطة لتسهيل الحركة المرورية

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مرور القصيم يستعد لبداية العام الدراسي بخطة لتسهيل الحركة المرورية

مرور القصيم يستعد لبداية العام الدراسي بخطة لتسهيل الحركة المرورية
http://almnatiq.net/?p=625916
المناطق / بريدة

أنهت إدارة مرور منطقة القصيم استعداتها لبداية العام الدراسي الجديد ١٤٣٩/١٤٤٠وفق خطة مرورية بهدف تسهيل وانسيابية حركة السير تزامنآ مع بداية العام الدراسي الجديد
وأوضح مدير ادارة مرور منطقة القصيم العميد عبدالله بن ناصر المحترش بأن ادارة مرور المنطقة وكافة الشعب والاقسام بالمحافظات قد انهت كافه استعداتها المروريه لتنفيذ الخطه المروريه الشامله التي تم اعدادها لتواكب الحركه المروريه طيله العام الدراسي ١٤٤٠ بهدف تسهيل حركه السير ومنع التجاوزات المروريه اثناء دخول وانصراف الطلاب والطالبات بكافه المراحل التعليميه بالمنطقه .
مبيناً أنه قد تم وفق الخطه المعده تسخير كافه الامكانيات البشريه من الضباط والافراد والاليه من الدوريات الرسميه والسريه وتوزيعهم على كافه الطرقات والميادين والمحاور الرئيسيه بمدينه بريده وكافه محافظات منطقه القصيم بما يكفل تأمين حركه مروريه آمنه للطلاب والطالبات وكافه مستخدمي الطرق ومباشره الحوادث المروريه كما راعت الخطه المروريه التحكم التقني بعمل الاشارات المروريه في التقاطعات ذات الكثافه المروريه العاليه والتحكم بتنظيمها من قبل رجال المرور كما راعت الخطه المروريه متابعه مواقف السيارات في كافه المدارس والجامعات بالمنطقه والتزام قائدي المركبات بذلك والمواقف المخصصه للعنصر النسائي كما تشتمل الخطه المروريه منع دخول الشاحنات للمدن والمحافظات في اوقات ذروه الحركه المروريه والتقيد بالتوقيت الزمني المخصص لها
وبين سعاده مدير مرور منطقه القصيم بأن هذه الخطه المروريه تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي امير منطقه القصيم وسمو نائبه ومتابعه سعاده مدير شرطه منطقه القصيم ومتابعه واشراف سعاده مدير الاداره العامه للمرور ودعى مدير مرور منطقه القصيم الجميع للالتزام والتقيد بالتعليمات والانظمه المروريه بمايسهم في انسيابيه الحركه المروريه ووصول الجميع لمقاصدهم دون تعطيل لحركه السير .

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