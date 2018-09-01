الشرطة الهولندية : منفذ هجوم الطعن بأمستردام أفغاني عمره 19 عاماً

المناطق - وكالات

قالت الشرطة الهولندية إن رجلا طعن شخصين وألحق بهما إصابات خطيرة في محطة القطارات الرئيسية في أمستردام أمس (الجمعة)، هو أفغاني عمره 19 عاما، فيما أعلنت السفارة الأميركية بهولندا إن الضحيتين مواطنان أميركيان.

وقالت الشرطة إن الرجل اختار فيما يبدو الاثنين بطريقة عشوائية في قاعة مزدحمة بمحطة القطارات الرئيسية في أمستردام.

وفي بيان مشترك، قالت الشرطة ومجلس مدينة أمستردام إن الشرطة أطلقت النار على المشتبه به ونقلته إلى المستشفى حيث يجري استجوابه.

وقالت السلطات: «لا يزال التحقيق في الواقعة جاريا… تؤخذ جميع السيناريوهات بعين الاعتبار بما في ذلك دافع الإرهاب».

إلى ذلك، أعلن سفير الولايات المتحدة لدى هولندا اليوم (السبت)، أن الشخصين اللذين أصيبا بجروح في الاعتداء هما مواطنان أميركيان. وقال السفير بيت هويكسترا في بيان «نحن على علم بأن الضحيتين مواطنان أميركيان، وتم التواصل معهما ومع عائلتيهما».