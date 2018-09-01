دراسة: القيلولة تجلب السعادة بشرط

المناطق - وكالات

ربطت دراسة حديثة بين القيلولة القصيرة والشعور بالسعادة والإيجابية. وقال ريتشارد وايزمان أحد الباحثين، في الدراسة التي أجريت في جامعة هارتفوردشير البريطانية؛ إن التجارب أثبتت أن النوم في قيلولة لمدة 30 دقيقة، يجعل الأشخاص أكثر تركيزًا وإنتاجًا وإبداعًا، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وأوضح أن من نتائج الدراسة أن الإنسان يصبح أكثر سعادةً بمجرد دخوله في قيلولة قصيرة، مشيرًا إلى أن أخذ القيلولة لفترة أطول من 30 دقيقة قد يسبب مخاطر صحية.

وشارك في الدراسة أكثر من ألف شخص، خلال مهرجان إدنبره الدولي للعلوم؛ حيث خضعوا لبعض الأسئلة في استطلاع حول عادات القيلولة، وحالاتهم النفسية.

وتوصلت الدراسة إلى أن 66% ممن يخضعون لقيلولة قصيرة يشعرون بالسعادة، مقارنةً بـ56% للذين يأخذون قيلولة طويلة.