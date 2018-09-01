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لافروف: العقوبات الأميركية ستؤدي لنتائج عكسية

لافروف: العقوبات الأميركية ستؤدي لنتائج عكسية
http://almnatiq.net/?p=625928
المناطق - وكالات

نقلت وكالة “تاس” للأنباء عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قوله، اليوم السبت، إن العقوبات الأميركية على روسيا ستأتي بنتائج عكسية، لكن موسكو مستعدة للحوار فور استعداد الجانب الأميركي لإجراء محادثات على أساس الاحترام المتبادل.

وقال لافروف: “هذه ليست المرة الأولى التي نوضح فيها أن التصاعد المستمر في ضغوط العقوبات دون أي حقائق تبرر فرضها سيأتي بنتائج عكسية ويدفع العلاقات نحو أزمة”.

وأضاف: “بمجرد استعداد شركائنا لإجراء محادثات على أساس من الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح (المشتركة) سنكون مستعدين دوماً لإجراء مثل هذا الحوار”.

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