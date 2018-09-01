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أمير منطقة الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المطيري

أمير منطقة الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المطيري
http://almnatiq.net/?p=625931
المناطق - الرياض
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -, لأسرة الشهيد وكيل رقيب فيصل بن عقيل المطيري الذي استشهد بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن .

وكان سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة قد أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة الظهر اليوم في جامع الراجحي ، وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني وكبار مسؤولي وضباط الحرس الوطني .

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الفقيد, عن بالغ عزائه في فقيد الوطن، مؤكداً ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي, سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة .

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