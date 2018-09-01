احدث الأخبار

مدارس تعليم المدينة تستعد لاستقبال أكثر من ( 360 ) ألف طالب وطالبة
أبرز المواد
 الحريري عن سبب إعلان استقالته من داخل السعودية :“كنت أريد إحداث صدمة في المشهد السياسي”
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يوجه بمتابعة جاهزية الجهات الحكومية لليوم الدراسي الأول
أبرز المواد
 مفتي عام المملكة يثني على دور رابطة العالم الإسلامي في الإشراف على الذبح الحلال للحوم المستوردة إلى المملكة
أبرز المواد
 غداً.. مدارس تعليم جازان تستقبل أكثر من ( 161 ألف ) طالب وطالبة
أبرز المواد
 شجاعة شابين بقرية الصرى بأملج تنقذ عدد كبير من السيارات من الحرق الكامل
أبرز المواد
 “التجارة” : القبض على أعضاء شبكة QNET للتسويق الشبكي الغير نظامية في الرياض
أبرز المواد
 فحص مخدرات مفاجئ لطلاب المدارس
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المطيري
أبرز المواد
 لافروف: العقوبات الأميركية ستؤدي لنتائج عكسية
أبرز المواد
 الشرطة الهولندية : منفذ هجوم الطعن بأمستردام أفغاني عمره 19 عاماً
أبرز المواد
 بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.. أمير الشرقية ونائبه يوجهان كلمة للأسرة التعليمية
المنطقة الشرقية
مدارس تعليم المدينة تستعد لاستقبال أكثر من ( 360 ) ألف طالب وطالبة

مدارس تعليم المدينة تستعد لاستقبال أكثر من ( 360 ) ألف طالب وطالبة

أبرز المواد
الحريري عن سبب إعلان استقالته من داخل السعودية :“كنت أريد إحداث صدمة في المشهد السياسي”

الحريري عن سبب إعلان استقالته من داخل السعودية :“كنت أريد إحداث صدمة في المشهد السياسي”

أبرز المواد
أمير منطقة الحدود الشمالية يوجه بمتابعة جاهزية الجهات الحكومية لليوم الدراسي الأول

أمير منطقة الحدود الشمالية يوجه بمتابعة جاهزية الجهات الحكومية لليوم الدراسي الأول

أبرز المواد
مفتي عام المملكة يثني على دور رابطة العالم الإسلامي في الإشراف على الذبح الحلال للحوم المستوردة إلى المملكة

مفتي عام المملكة يثني على دور رابطة العالم الإسلامي في الإشراف على الذبح الحلال للحوم المستوردة إلى المملكة

أبرز المواد

غداً.. مدارس تعليم جازان تستقبل أكثر من ( 161 ألف ) طالب وطالبة

غداً.. مدارس تعليم جازان تستقبل أكثر من ( 161 ألف ) طالب وطالبة
http://almnatiq.net/?p=625951
المناطق - جازان

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان استعداداتها وتجهيزاتها المدرسية لاستقبال 161333  طالب وطالبة بجميع مراحل التعليم العام يوم غدٍ الأحد وذلك بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية مع نهاية العام الدراسي الماضي.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس أن لجنة متابعة الاستعداد للعام الدراسي القادم حرصت على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب وضمان البداية الجادة والانطلاقة الناجحة للعام الدراسي وذلك من خلال عدد من الاجتماعات والجولات على مكاتب التعليم والمدارس التابعة لكل مكتب ، وشملت هذه الاستعدادات عدداً من المؤشرات منها  اكتمال التجهيزات الأساسية، كالمقررات الدراسية والفصول الدراسية والمدارس والانتهاء من توزيع المعلمين في حركة النقل الداخلية، مضيفاً أن لجنة الاستعداد ستواصل مهامها مع انطلاقة العام الجديد وذلك عبر الزيارات الميدانية لمكاتب التعليم والمدارس وذلك للاطلاع على سير انطلاقة العام الدراسي وتوفير كافة المتطلبات لتحقيق البداية الجيدة والقوية لانطلاقة العام الجديد.

وبيّن أن الإدارة نفذت في وقت سابق عدداً من الدورات والورش والبرامج استهدفت المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات والتي تراعي الحاجات الفعلية للميدان التربوي والتعليمي وتسهم في رفع المستوى العلمي والمهني ، وأن مدارس المنطقة وضعت خططاً وبرامج منتظمة لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، كما تم إبلاغ مكاتب التعليم بالتنسيق مع قيادات المدارس والمعلمين والمعلمات والعمل على تجهيز الجداول الدراسية في وقت باكر، وتوزيع الحصص الدراسية وفق التشكيلات المدرسية والخطط الإشرافية، مع إنجاز وإعلان الإدارات والأقسام المعنية بالإدارة لحركة نقل المعلمين والمعلمات الداخلية وحركة نقل القيادات المدرسية (بنين- بنات) في وقت مبكر واستقبال المعلمين والمعلمات الجدد وتوجيههم إلى مدارسهم لتحقيق بداية فعلية للعام الدراسي الجديد.

وأكد “الأحوس” إلى أن التعليم بمنطقة جازان يحظى بالدعم الكبير من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله – وسمو أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- ، ومتابعة مستمرة من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، مما يحتم علينا أن نبذل غاية الجهد وفاءً لولاة أمرنا ولديننا الحنيف ووطننا المعطاء وأن نسهم في نهضته وخدمة أبنائه ، داعيا الجميع لمضاعفة الجهود وتقديم كل ما يخدم العملية التعليمية خصوصاً في أول أيام العام الدراسي كون ذلك يعد مؤشراً قوياً على نجاح الاستعداد للعام الدراسي.

روابط ذات صلة

10 مباني مدرسية تدخل الخدمة غدا بتعليم الشرقية وتشغيل ٥ مباني مخلاة بعد إعادة تأهيلها

10 مباني مدرسية تدخل الخدمة غدا بتعليم الشرقية وتشغيل ٥ مباني مخلاة بعد إعادة تأهيلها
مدارس تعليم المدينة تستعد لاستقبال أكثر من ( 360 ) ألف طالب وطالبة

مدارس تعليم المدينة تستعد لاستقبال أكثر من ( 360 ) ألف طالب وطالبة
الحريري عن سبب إعلان استقالته من داخل السعودية :“كنت أريد إحداث صدمة في المشهد السياسي”

الحريري عن سبب إعلان استقالته من داخل السعودية :“كنت أريد إحداث صدمة في المشهد السياسي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*