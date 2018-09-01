الحريري عن سبب إعلان استقالته من داخل السعودية :“كنت أريد إحداث صدمة في المشهد السياسي”

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كشف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ، سبب إعلان استقالته من داخل السعودية .

وقال “الحريري”؛ في لقاء مع شبكة “يورو نيوز” : “كنت أريد إحداث صدمة في المشهد السياسي لأنني كنت أعتقد أن الحكومة قد سلكت طريقاً جعلها غيرَ قادرة على الحكم بسبب الاصطفافات السياسية مع هذا الطرف أو ذاك”.

وأضاف: “استقالتي كانت في الأساس صدمة إيجابية لتنبيه الناس ولنقول لهم اسمعوا أن هذه ليست الطريقة التي نمضي بها إلى الامام، والمضي قدماً ليس أن يكون لبنان على الحياد؛ بل ننأى به عن أي صراعات عربية تعيشها المنطقة”.

وحول علاقته بالمملكة أوضح الحريري : ” “علاقتي مع السعودية ممتازة، هي علاقة في صالح لبنان وفي صالح المملكة أيضاً”.