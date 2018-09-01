مدارس تعليم المدينة تستعد لاستقبال أكثر من ( 360 ) ألف طالب وطالبة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة جهودها منذ وقت مبكر لاستكمال تجهيز ما يقارب من 1600 مدرسة ، لاستقبال أكثر من ( 360 )ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية للعام الدراسي الجديد 1439 / 1440 هـ ، شملت مدارس التعليم العام ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد التربية الخاصة ورياض الأطفال، حيث تم استلام خلال الأسبوع الماضي (6 ) مباني مدرسية جديد منها مبنيين مخصصين لرياض الأطفال ، بينما استحدثت هذا العام ( 18 ) روضة ضمن خطة التوسع الرابعة ، واحداث ( 21 )برنامجاً للتربية الخاصة للبنات و ( 6 )برامج للتربية الخاصة للبنين ، وفتح ( 86 ) فصلاً جديداً للصف الأول الابتدائي للبنات و( 54 ) فصلاً للصف الأول ابتدائي للبنين، وذلك بهدف استيعاب أكبر عدد من الطلاب والطالبات في المدارس ذات النمو بالأحياء الكبيرة .

بدوره قدم مدير عام تعليم المنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم التهنئة الصادقة لجميع منسوبي تعليم المدينة المنورة والطلاب والطالبات وأولياء الأمور بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، متمنياً أن يكون عاماً دراسياً حافلاً بالتميز والإبداع تقديراً وعرفاناً للجهود التي تقدمها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – في دعم التعليم، مؤكدا عزم الأسرة التعليمية بالمنطقة على العمل سوياً لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ، مهيباً بقادة العمل التربوي بالمنطقة من مساعدين ومديري ومديرات مكاتب التعليم ومديري الإدارات بضرورة البداية الجادة من خلال تكثيف الجولات الميدانية على المدارس بهدف الاطلاع على جاهزيتها للعام الدراسي الجديد وانطلاق الدراسة بشكل فعلي ومتابعة اكتمال التجهيزات الأساسية، كالمقررات الدراسية والسبورات والمقاعد الدراسية وكذلك الانتهاء من أعمال الصيانة لدورات المياه وأجهزة التكييف والبرادات والإضاءة ، مع إعطاء أهمية قصوى لاكتمال إعداد خطة القائد والقائدة ، وجاهزية الجداول الدراسية للمعلمين والطلاب على حد سواء، منوها بأهمية تفعيل برامج استقبال الطلاب والطالبات المستجدين من اليوم الأول من خلال برنامج الأسبوع التمهيدي للصف الأول ابتدائي مع تثبيت اللوحات الترحيبية بالطلاب وأولياء أمورهم .

وشدد العبدالكريم على مديري ومديرات مكاتب التعليم الداخلية والخارجية أهمية المتابعة وإعداد تقارير دورية عن الزيارات الميدانية التي يقوم بها المشرفون والمشرفات للتأكد من توفر كافة المتطلبات لتحقيق البداية الجيدة والقوية لانطلاقة العام الجديد بتميز وفاعلية ومتابعة أعمال التأهيل والصيانة والترميم الجاري تنفيذها في بعض المدارس، مبينا أن الإدارة تسعى من كل هذه الإجراءات إلى انطلاق عام دراسي جديد بكامل استعداداته مما يسهم في بدء العام الدراسي بشكل مثالي وفعال، وعن سير الاستعداد للعام الدراسي بمكاتب التربية والتعليم الداخلية والخارجية أكد العبدالكريم أن التقارير جاءت مطمئنة لبداية متكاملة من خلال الإعداد المبكر للخطط التشغيلية بما يضمن انتظام العملية التعليمية مع أول يوم دراسي، وفيما يخص طلاب السنة الأولى فقد أعدت جميع مدارس المنطقة الابتدائية برنامج الأسبوع التمهيدي الذي يحظى بإشراف ومتابعة من وزارة التعليم ومن إدارات التعليم بالمناطق ، حيث تنفذ جميع المدارس الابتدائية برنامج الأسبوع الأول وذلك بحضور أولياء أمور الطلاب المستجدين بقصد تهيئتهم للبيئة المدرسية وتعويدهم على حبها وكسر حاجز الخوف والرهبة والتردد الذي ينتاب بعض الأطفال في السنة الأولى .