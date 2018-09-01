10 مباني مدرسية تدخل الخدمة غدا بتعليم الشرقية وتشغيل ٥ مباني مخلاة بعد إعادة تأهيلها

الدمام - عبدالله السعيدي

كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص عن دخول ١٠ مشاريع مدرسية جديدة للخدمة غدا الاحد بمشيئة الله تعالى في ٦ محافظات بالمنطقة الشرقية بطاقة استيعابية تبلغ ٥٨٢٠ طالبا وطالبة وبمعدل ١٧٧ فصلا دراسيا كما تضمنت المشروعات مباني مدرسية وصالات رياضية مغلقة وملاعب عشبية وروضتان حيث تم تصميم مبانيها على أحدث المواصفات والمعايير وذلك بهدف إيجاد بيئة تعليمية تربوية مناسبة وملائمة تسهم فعلا في رفع قدرة الطلاب والطالبات على الاستيعاب كما تصب في محور تحقيق رؤية 2030 في توفير البنية الأساسية وإيجاد البيئة التي تدفع بعجلة التنمية نحو الأمام إلى جانب تنفيذ خطة الوزارة في الاستغناء عن المباني المستأجرة التي لا تتوفر فيها البيئة التربوية المناسبة .

وأشار الباحص بأن المباني الجديدة التي ستدخل الخدمة غدا تتضمن ابتدائية محدثة بمحافظة الجبيل بنين واخرى لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة النعيرية وكذلك أخرى بمحافظة القرية العليا ومتوسطة الندى بحاضرة الدمام ومتوسطة تميم الداري بمحافظة الخفجي ومدرسة قروية بعتيق بالصرار بمحافظة النعيرية للبنات ومدرسة ٢٢ الابتدائية ومتوسطة ٣١ وثانوية ٢٠ بمحافظة الخبر للبنات وإنشاء ملحق دراسي بالروضة الثانية والخامسة بالجبيل.

وابان الباحص بأنه من المتوقع بمشيئة الله تعالى تشغيل ٥ مباني مدرسية جديدة خلال الفصل الدراسي الأول و تجهيزها واستلامها في مختلف محافظات المنطقة الشرقية تشرف عليها إدارة مختصة وهي إدارة المباني .

وأوضح الباحص بأن خطة التشغيل والصيانة للمباني المدرسية عملت على تنفيذ جملة عمليات تركزت في أعمال التكييف والتأهيل والترميم حيث تم العمل على محور الصيانة الوقائية في عدد ٨٤٨ موقعا تعليميا إلى جانب صيانة أجهزة التكييف في ٨١٩ موقعا إلى جانب تشغيل ٥ مدارس كانت مخلاة بعد عملية التأهيل وهي جاهزة للعمل الاحد بحول الله إلى جانب ٩ مباني استكملت فيها المعالجات الخرسانية

وفي جانب أنظمة السلامة في المدارس كشف الباحص عن خطة لتطبيق وتفعيل جانب السلامة الوقائية حيث تم تركيب أجهزة نظام آلي لحماية التيار الكهربائي في عدد ١٢٠٠ موقعا تعليميا الى جانب ٧٨٢٠ طفاية حريق .

وأشار الباحص بأن الإدارة استحدثت خطاً ساخناً لمباشرة مهام الصيانة العاجلة والطارئة وفق برنامج حاسوبي مصمم لمتابعة الخطة الوقائية والتنفيذية للمشاريع التعليمية التي يجري صيانتها وإعادة تأهيلها وترميمها للبنين والبنات في كافة محافظات المنطقة , حيث يتم استقبال كافة الملاحظات عبر نظام دقيق يتم تعبئة بياناته من المدارس , وذلك لسهولة تطبيق الإجراءات العلاجية لتلك المشاريع وضمان سيرها وفق المدة الزمنية المحددة.

وبين الباحص بأن البرنامج يشرف عليه لجنة متخصصة تقوم بالإجراءات الوقائية والعلاجية والصيانة الفورية لبلاغات الصيانة العاجلة في المدارس على وجه السرعة حال تلقيها أي بلاغ ، بحيث يقضي هذا الإجراء على كافة الملاحظات في عملية تأخير إنجاز المشاريع التعليمية بالمنطقة .

وأبان الباحص بأننا في الإدارة العامة للتعليم بالشرقية نؤمن إيمان عميقا بأهمية البيئة المدرسية المناسبة ليتلقى الطالب والطالبة العلوم والمعارف في أجواء تكتمل فيها كافة العناصر وتتوفر فيها كافة الخدمات وهذا الذي نسعى إليه دوما ونعمل لتحقيقيه .

هذا وقد ا كملت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية استعداداتها مبكراً للعام الدراسي الجديد 1439/1440 حيث تستقبل مدارس المنطقة الاحد ( 526665 ) ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية الثلاث يقوم على عملية تعليمهم ( 29732 ) معلما ومعلمة.

وألمح الباحص أن الأستعدادات بدأت منذ وقت مبكر في التخطيط والإعداد وذلك بإشراف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، وبمتابعة من المساعدين والقيادات التعليمية من خلال توفير كافة الأمكانات اللازمة لمدارس المنطقة.