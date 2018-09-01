محافظ رياض الخبراء والأهالي يشيدون بمهرجان تمور بريدة 39

المناطق - رياض الخبراء

زار محافظ رياض الخبراء بمنطقة القصيم، فهد بن حسن السلطان، وأهالي المحافظة ، اليوم ، مهرجان تمور بريدة 39، واطلعوا على حركة البيع والشراء داخل السوق وما يحويه من كميات وفيرة من التمور، وإقبال كبير من تجار ومزارعي ومستهلكي التمور، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة والخيرية والاجتماعية، وأكثر من 4000 شاب وشابة، وعدد من الأسر المنتجة والحرفيين ، كما زارو منتزة ديرتي الريفي الذي يقدَّم من خلاله فعاليات متنوعة لشرائح المجتمع المتعددة .

فيما أكد محافظ رياض الخبراء ، مثالية وتميز مهرجان تمور بريدة وتنوع التمور ووفرتها والتي تصل لأكثر من 45 نوعاً من التمور وبالفعاليات المتنوعة ، مشيراً أن السوق أتاح للمزارعين فرصة تسويق محاصيلهم من التمور بشكل منظم ومثالي يعكسه تميز السوق في استقطاب الآف المستهلكين وتجار التمور .

وأشاد السلطان بتفاعل الشباب داخل السوق من خلال عمليات البيع والشراء والاعمال المساندة ، وبتنافس مدن ومحافظات منطقة القصيم في موسم التمور في إيجاد مناشط ومهرجانات تعني بالتمور .

مثمناً الدور البارز والدعم اللامحدود من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم للمهرجان ، و للشباب وايجاد منافذ بيع لهم على الأصعدة كافة.