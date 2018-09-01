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مدير “تعليم الجوف”: منتدى المعلمين الدولي يفتح آفاق جديدة للتحسين والتطوير

مدير “تعليم الجوف”: منتدى المعلمين الدولي يفتح آفاق جديدة للتحسين والتطوير
http://almnatiq.net/?p=625976
المناطق - الجوف

قال المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن منتدى المعلمين الدولي سيحدث نقلة نوعية وتطوير للعمل التعليمي والتربوي.

وأشار بعد حضوره فعاليات الملتقى الذي عُقد الأسبوع الماضي في مدينة الرياض، برعاية وزير التعليم وحضور نحو 700 معلم ومعلمة إلى تميز المنتدى بورش تبادلية للخبرات والممارسات التربوية، “لأنها خلاصة تجارب ناجحة وتكون أوقع أثراً على المعلمين، وأكثر فاعلية في تثبت المعلومات والحقائق التعليمية، لتفتح آفاق جديدة في القدرة على تحسين وتطوير أدوات المعلمين، وتكسبهم العديد من المهارات السلوكية التي يمكن ممارستها في أساليب التعليم الصفي”.

وأشاد معلمو ومعلمات الجوف المشاركين في منتدى المعلمين الدولي لمدة ثلاثة أيام متتالية بالجهود الهادفة التي بذلت من قبل وزارة التعليم في إعداد الورش، التي اعتبروها إضافة مهم لهم، من الخبرات المميزة التي تم استخدامها من قبل وأثبتت نجاحها.

ولفت عدد من المشاركين إلى ضرورة التركيز على إشراك الطلاب في التعلم، مثل اختيار القرار والمحتوى الهادف، وتقديم وسائل مختلفة من التعبير، وإعطاء الفرصة لهم بالتعلم بطرق مختلفة، وكذلك إشراك أولياء الأمور باعتبارهم الشركاء الأكثر نشاطاً وتأثيراً على أبناءهم، والبحث عن سبل جديدة للتقويم تكون أكثر تنوعاً ودقة في تحديد مستوى الطلاب، ومراعاة التعامل مع الأجهزة اللوحية والتقنية وإرجاعها للمصدر الأساسي وهو المعرفة والتجربة.

وشارك من مدارس الجوف في المنتدى: أحمد الشراري من مدرسة عثمان بن عفان المتوسطة بدومة الجندل، أيمن خياط من مدرسة جابر بن حيان الثانوية بسكاكا، بندر الشراري من مدرسة خالد بن الوليد الثانوية بطبرجل، طلال الرويلي من مدرسة خوعاء الابتدائية، فهد الشراري من مدرسة طيبة الابتدائية بسكاكا، محمد العليان من مدرسة جابر بن حيان الثانوية بسكاكا، أريج الشرعان من مدرسة الثالثة الابتدائية بسكاكا، أمل الشاعل من مدرسة السادسة الابتدائية بسكاكا، انتصار الدابس من مدرسة الثانية عشر بسكاكا، وفيه الدريويش من مدرسة الثانية الابتدائية بأبو عجرم، ماجدة الخالدي من مدرسة الحادية عشر المتوسطة بسكاكا، مزنة العتيبي من مدرسة الخامسة عشر المتوسطة بسكاكا.

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