احدث الأخبار

هيئة الرياضة تكشف ملابسات سيارة ملعب الهلال
أبرز المواد
 المبعوث الأممي يلتقي وفد حكومة اليمن المفاوض بالرياض
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تستعد لاستقبال أكثر من 90 ألف طالب وطالبة… غداً
أبرز المواد
 الحملة الميدانية المشتركة تضبط (1656476) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 تقييم الحوادث: حافلة صعدة كانت تقل عناصر حوثية مسلحة
أبرز المواد
 مدير “تعليم الجوف”: منتدى المعلمين الدولي يفتح آفاق جديدة للتحسين والتطوير
منطقة الجوف
 وزير التعليم يوجه كلمة لمنسوبي التعليم والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي 1440/1439هـ
أبرز المواد
 محافظ رياض الخبراء والأهالي يشيدون بمهرجان تمور بريدة 39
أبرز المواد
 10 مباني مدرسية تدخل الخدمة غدا بتعليم الشرقية وتشغيل ٥ مباني مخلاة بعد إعادة تأهيلها
أبرز المواد
 مدارس تعليم المدينة تستعد لاستقبال أكثر من ( 360 ) ألف طالب وطالبة
أبرز المواد
 الحريري عن سبب إعلان استقالته من داخل السعودية :“كنت أريد إحداث صدمة في المشهد السياسي”
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يوجه بمتابعة جاهزية الجهات الحكومية لليوم الدراسي الأول
أبرز المواد
هيئة الرياضة تكشف ملابسات سيارة ملعب الهلال

هيئة الرياضة تكشف ملابسات سيارة ملعب الهلال

أبرز المواد
المبعوث الأممي يلتقي وفد حكومة اليمن المفاوض بالرياض

المبعوث الأممي يلتقي وفد حكومة اليمن المفاوض بالرياض

أبرز المواد
إدارة “تعليم الجوف” تستعد لاستقبال أكثر من 90 ألف طالب وطالبة… غداً

إدارة “تعليم الجوف” تستعد لاستقبال أكثر من 90 ألف طالب وطالبة… غداً

أبرز المواد
الحملة الميدانية المشتركة تضبط (1656476) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الحملة الميدانية المشتركة تضبط (1656476) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أبرز المواد

الحملة الميدانية المشتركة تضبط (1656476) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الحملة الميدانية المشتركة تضبط (1656476) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
http://almnatiq.net/?p=625982
المناطق - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء 26 / 2 / 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 19 / 12 / 1439هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة عن النتائج التالية: –
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (1656476) مخالفاً، منهم (1264058) مخالفاً لنظام الإقامة، و (266833) مخالفاً لنظام العمل، و (125585) مخالفاً لنظام أمن الحدود.
ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (27577) شخصاً، (55 %) منهم يمنيو الجنسية، و(43 %) إثيوبيو الجنسية، و(2 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (1291) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.
ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (2566) شخصاً.
رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (643) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (543) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (100) سعودي.
خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (13932) وافداً مخالفاً، منهم (11578) رجلاً، و (2354) إمرأة.
سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (275826) مخالفاً، وإحالة (231908) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (285921) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (417810) مخالفين.

روابط ذات صلة

هيئة الرياضة تكشف ملابسات سيارة ملعب الهلال

هيئة الرياضة تكشف ملابسات سيارة ملعب الهلال
المبعوث الأممي يلتقي وفد حكومة اليمن المفاوض بالرياض

المبعوث الأممي يلتقي وفد حكومة اليمن المفاوض بالرياض
إدارة “تعليم الجوف” تستعد لاستقبال أكثر من 90 ألف طالب وطالبة… غداً

إدارة “تعليم الجوف” تستعد لاستقبال أكثر من 90 ألف طالب وطالبة… غداً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*