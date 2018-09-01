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إدارة “تعليم الجوف” تستعد لاستقبال أكثر من 90 ألف طالب وطالبة… غداً

إدارة “تعليم الجوف” تستعد لاستقبال أكثر من 90 ألف طالب وطالبة… غداً

أبرز المواد

إدارة “تعليم الجوف” تستعد لاستقبال أكثر من 90 ألف طالب وطالبة… غداً

إدارة “تعليم الجوف” تستعد لاستقبال أكثر من 90 ألف طالب وطالبة… غداً
http://almnatiq.net/?p=625985
المناطق - الجوف

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أكثر من 90 ألف طالب وطالبة في 700 مدرسة بنين وبنات، في بداية العام الدراسي الذي ينطلق يوم غدٍ الأحد.

ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بتوحيد جميع الجهود الإدارية على كافة المستويات للاستعداد المتكامل من جميع النواحي لبداية عام دراسي حافل بالإنجازات والعطاءات المميزة، وقال خلال لقائه مع قائدي المدارس أن التحصيل الجيد والانضباط المدرسي يؤديان إلى التميز، مشيراً إلى أهمية تحقيق الجودة الشاملة في جميع المجالات التعليمية والتربوية.

ودشن الغامدي الحملة الإعلامية التي نظمتها إدارة الإعلام التربوي لبداية العام الدراسي، بهدف نشر ثقافة الانضباط المدرسي والبداية الجادة للعام الدراسي، وإشراك المجتمع بكافة مستوياته بالحملة ببث رسائل تحفيزية لأبنائهم بما ينعكس إيجاباً على تحصيلهم العلمي.

وتضمن الاستعداد تنفيذ إدارتي التدريب التربوي “بنين-بنات” برامج مميزة تعليمية عن طرق التدريس والاستراتيجيات الحديثة وبرامج تقنية لدمجها بالتعليم باستخدام مهارات القرن 21 وتطبيقات الاوفيس، وغيرها حسب حاجة الميدان لتهيئة للمعلمين والمعلمات.

كذلك أدرجت الإدارة خطط شاملة لمتابعة برامج الأسبوع التمهيدي وبرامج التهيئة الارشادية في جميع مدارس المنطقة إيماناً بعظم أهمية هذه المرحلة بتنشئة الفكر وتأصيل السلوك ووضع الأسس المعرفية والفكرية لديهم.

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