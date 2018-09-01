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المبعوث الأممي يلتقي وفد حكومة اليمن المفاوض بالرياض

المبعوث الأممي يلتقي وفد حكومة اليمن المفاوض بالرياض
http://almnatiq.net/?p=625989
المناطق - متابعات

قال مسؤول يمني رفيع إن الرئيس عبد ربه منصور هادي كلف وزير الخارجية خالد اليماني بلقاء المبعوث الأممي مارتن غريفيث، الذي وصل إلى الرياض قبيل انطلاق جولة المشاورات المقبلة.

وأوضح مسؤول في الرئاسة اليمنية أن غريفيث التقى خالد اليماني وعدداً من أعضاء الوفد الحكومي المفاوض.

من جانبه، أعلن اليماني أن حكومته ستسعى خلال محادثات السلام المقررة في جنيف الأسبوع المقبل إلى دفع عملية بناء الثقة مع المتمردين قدماً، مؤكداً أن الوفد الحكومي أكمل استعداداته للمشاركة في هذه المحادثات، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية “سبأ”.

وكانت الحكومة اليمنية طالبت المبعوث الأممي تقديم بعض الإيضاحات عن جدول أعمال المشاورات، وآليات مناقشة القضايا المقترحة، حول إجراءات بناء الثقة، وإلزام الميليشيات التقيد بما يتم الاتفاق عليه خلال المشاورات في ضوء مرجعيات الحل السياسي، وتحديداً قرار مجلس الأمن 2216.

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