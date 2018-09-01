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هيئة الرياضة تكشف ملابسات سيارة ملعب الهلال

هيئة الرياضة تكشف ملابسات سيارة ملعب الهلال
http://almnatiq.net/?p=625992
المناطق - متابعات

كشفت الهيئة العامة للرياضة اليوم السبت، الملابسات التي صاحبت السحب على السيارة، في مباراة الهلال والفيحاء أمس الجمعة، في ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.
وجاء نص بيان هيئة الرياضة: “تود الهيئة العامة للرياضة التوضيح أنه خلال إجراء السحب على السيارة المخصصة لمباراة الهلال والفيحاء التي أقيمت أمس الجمعة بملعب نادي الهلال بجامعة الملك سعود ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تم الإعلان عن فوز صاحب المقعد رقم 15 من البلوك 2 والممر 10 وخلال انتظار الفائز تقدم للقائمين على السحب أحد المشجعين، يحمل تذكرة بياناتها (بلوك: 15 – ممر :10 -مقعد: 2)”.
وأضاف البيان: “ونظراً لتقارب الأرقام فقد التبس الأمر على مسؤولي الفرز ، وتم إعلانه فائزًا بالسحب، إلا أنه تبين بعد الإعلان أن الرقم مخالف لما تم إعلانه، وأن صاحب التذكرة الأساسية المعلنة موجود وهو الأحق دون شك، وتقدم بتذكرته بالبيانات المطابقة، وقد تم التأكد من ذلك وتدوينه بصورة رسمية وتسليم صاحب التذكرة الصحيحة سيارته، على أن يتم التحقيق مع المسؤول والمتسبب في هذا اللبس لضمان عدم تكراره”.
وختمت هيئة الرياضة بيانها، مؤكدة حرصها على السعي لإنصاف كل صاحب حق.

 

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