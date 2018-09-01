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بيان من قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” بشأن ما أثير حيال إحدى العمليات في محافظة صعدة

بيان من قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” بشأن ما أثير حيال إحدى العمليات في محافظة صعدة

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بيان من قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” بشأن ما أثير حيال إحدى العمليات في محافظة صعدة

بيان من قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” بشأن ما أثير حيال إحدى العمليات في محافظة صعدة
http://almnatiq.net/?p=625996
المناطق - واس

اطلعت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن على ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث اليوم السبت (01 سبتمبر 2018م) بشأن ما أُثير من ادعاءات حيال إحدى العمليات التي نفذتها قوات التحالف لدعم الشرعية يوم (09 أغسطس 2018م) في محافظة صعدة، وما توصل إليه الفريق المشترك عن وجود أخطاء في التقيد بقواعد الاشتباك وما ذكر بهذا الشأن.
وعليه فإن قيادة القوات المشتركة تعبر عن أسفها لتلك الأخطاء، وتقدم تعازيها لأهالي الضحايا وتضامنها معهم وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
وتعلن قبولها بالنتائج وما خلص إليه الفريق المشترك لتقييم الحوادث، وإنها فور حصولها على تلك النتائج بشكل رسمي ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من ثبُت ارتكابهم أخطاء وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في مثل هذه الحالات، مع الاستمرار في مراجعة قواعد الاشتباك وتطويرها بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وفقاً للدروس المستفادة من تلك العمليات.
وسيتم تكليف اللجنة المشتركة للنظر في منح المساعدات الطوعية للمتضررين في اليمن بالتواصل مع الحكومة اليمنية الشرعية لتحديد هويات وأسماء المتضررين ليتم العمل على مساعدتهم وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
وتُؤكد قيادة التحالف أنها ستستمر في الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والاتفاقيات ذات الصلة مع تطبيق قواعد الاشتباك وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية بما يضمن احترام القانون الإنساني الدولي وتحقيق المحافظة على أرواح وممتلكات المدنيين.

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