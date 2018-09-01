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حملة إعلامية في تعليم وادي الدواسر مع بدء العام الدراسي الجديد

حملة إعلامية في تعليم وادي الدواسر مع بدء العام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=625999
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

سخرت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ، جميع الوسائل الاعلامية المتاحة للترحيب بالكوادر التعليمية في مدارسها للبنين والبنات ، وبجميع الطلاب والطالبات وأولياء امورهم بمناسبة العام الدراسي الجديد 1439- 1440هـ ، الذي يبدأ يوم غدٍ الأحد ، ودعت من خلال تلك الوسائل المعلمين والمعلمات الى مضاعفة بذل الجهد والعطاء المثمر بوعي وأمانة، وأن يستثمروا جميع الإمكانات المتاحة لهم مع إدراك حتمية التطوير التربوي والإيمان بأهدافه ومشروعاته وبرامجه، من أجل تطبيقها في الارتقاء بمستويات التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية ، ودعت الإدارة ابنائها وبناتها الى الإقبال على العام الدراسي برغبة طلب العلم والمعرفة والسعي لتحقيق مستقبل جميل يبني ذواتهم وينفعون به وطنهم ، وأن عليهم الانضباط المدرسي من أول ساعة في العام الدراسي الجديد الذي سيكون مرده التفوق والابداع.

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام التربوي بالادارة محمد بن عبدالله آل شملان أن الحملة الاعلامية تأتي إدراكاً من الإدارة إنّ بناء الشخصية الإيجابية للطالب والطالبة تستدعي تكثيفَ الجهود، وتوجيه بالغ الاهتمام لغرس القيم التربوية جميعها بما تتضمنه من مبادئ علمية وأخلاقية ووطنية حتى تكون راسخة في نفوسهم كسلوكيات تقوم على الأخلاق الفاضلة والعادات الأصيلة للمجتمع ، وعلى المواطنة الصالحة والتعاون والصدق والمحافظة على النظافة والممتلكات العامة وحبّ العلم والاجتهاد في طلبه ، مُشيراً الى ان الحملة تتم بالتعاون مع بلدية المحافظة عبر الشاشات الإعلامية واللوحات في الميادين ، وحسابات الإدارة الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى مختلف وسائل الإعلام في المحافظة عبر تصاميم إنفوجرافيك احترافية تتكامل في مضمونها مع جهود وزارة التعليم في هذا المجال.

 

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