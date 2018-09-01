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5 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة إلى مأرب

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5 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة إلى مأرب

5 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة إلى مأرب
http://almnatiq.net/?p=626011
المناطق - واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس, 5 شاحنات إغاثية تحمل على متنها 120 طنًا من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في طريقها إلى محافظة مأرب لتوزيعها على النازحين في المحافظة.
وتأتي هذه القافلة، امتدادًا للاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتوجيهاتهما الكريمة للمركز بالوقوف مع الأشقاء في اليمن وتخفيف المعاناة عنهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.?

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