الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن أسفه إزاء القرار الأمريكي وقف تمويل الأونروا

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أسفه لقرار الولايات المتحدة، وقف مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك اليوم: إن الأونروا تحظى بثقة الأمين العام الكاملة، مشيرًا إلى أنها تقدم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين، وتسهم في إحلال الاستقرار بالمنطقة.

ودعا الدول الأخرى إلى المساعدة في سد العجز المالي الذي تواجهه الأونروا، حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم مساعدتها الحيوية للفلسطينيين، منوهًا بالجهود التي بذلتها المنظمة للتكيف بعد خفض التمويل الأمريكي مطلع العام.