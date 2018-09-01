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مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يُطالب بتدخل مجلس الأمن لتسوية النزاع في بلاده

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مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يُطالب بتدخل مجلس الأمن لتسوية النزاع في بلاده

مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يُطالب بتدخل مجلس الأمن لتسوية النزاع في بلاده
http://almnatiq.net/?p=626018
المناطق _ طرابلس

طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي ، مجلس الأمن الدولي بالتدخل للعب دور حيوي لتسوية النزاع في بلاده بشكل نهائي ودون إملاءات خارجية تخدم مصالح معينة .
وقال المجربي في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي إن قرارات المجلس التي أكدت ملكية الليبيين لعملية التسوية السياسية لم تنعكس على أرض الواقع بالصورة الصحيحة .
وتابع “إن التدخلات الأجنبية السلبية في الشأن الليبي استمرت وعملت على خلق أزمات بين الأطراف الليبية ”.

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