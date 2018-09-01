مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يُطالب بتدخل مجلس الأمن لتسوية النزاع في بلاده

المناطق _ طرابلس

طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي ، مجلس الأمن الدولي بالتدخل للعب دور حيوي لتسوية النزاع في بلاده بشكل نهائي ودون إملاءات خارجية تخدم مصالح معينة .

وقال المجربي في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي إن قرارات المجلس التي أكدت ملكية الليبيين لعملية التسوية السياسية لم تنعكس على أرض الواقع بالصورة الصحيحة .

وتابع “إن التدخلات الأجنبية السلبية في الشأن الليبي استمرت وعملت على خلق أزمات بين الأطراف الليبية ”.