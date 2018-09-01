طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي ، مجلس الأمن الدولي بالتدخل للعب دور حيوي لتسوية النزاع في بلاده بشكل نهائي ودون إملاءات خارجية تخدم مصالح معينة .
وقال المجربي في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي إن قرارات المجلس التي أكدت ملكية الليبيين لعملية التسوية السياسية لم تنعكس على أرض الواقع بالصورة الصحيحة .
وتابع “إن التدخلات الأجنبية السلبية في الشأن الليبي استمرت وعملت على خلق أزمات بين الأطراف الليبية ”.
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يُطالب بتدخل مجلس الأمن لتسوية النزاع في بلاده
طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي ، مجلس الأمن الدولي بالتدخل للعب دور حيوي لتسوية النزاع في بلاده بشكل نهائي ودون إملاءات خارجية تخدم مصالح معينة .
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