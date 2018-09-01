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الإنضباط تغرم الاتحاد 10 آلاف ريال

الإنضباط تغرم الاتحاد 10 آلاف ريال
http://almnatiq.net/?p=626021
المناطق _الرياض

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي، نادي الاتحاد مبلغ 10 آلاف ريال، وذلك نظير تأخر إداريي النادي، بتسليم كشف أسماء المشاركين في مباراة فريقهم أمام الشباب أمس الجمعة، في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، بتسع دقائق عن الموعد المحدد.
وأشار حساب اتحاد القدم السعودي، أن الغرامة جاءت بعد تقرير مراقب المباراة، كما أوضح اتحاد القدم أن القرار غير قابل للاستئناف.
وكسب فريق الشباب المباراة التي جمعت الفريقين أمس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، بنتجية 1/0.

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