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جوميز يغادر الهلال ويطير إلى تركيا

جوميز يغادر الهلال ويطير إلى تركيا
http://almnatiq.net/?p=626024
المناطق _الرياض

غادر الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى مدينة إسطنبول التركية؛ لإنهاء كافة التزاماته، على أن يلتحق بتدريبات الفريق الهلالي خلال الأيام المقبلة.
وكتب الهلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: غادر لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم الفرنسي “بافيتيمبي جوميز”، إلى مدينة “إسطنبول” التركية؛ لإنهاء كافة التزاماته، على أن يلتحق بتدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة”.
وكانت إدارة الهلال برئاسة سامي الجابر، أنهت الأسبوع الماضي الاتفاق مع الفرنسي مهاجم غلطة سراي التركي، للانضمام لقيادة هجوم الأزرق لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لعام آخر.
وكان جوميز، قد شارك مع فريقه الجديد يوم أمس أمام الفيحاء بصفة أساسية قبل أن يغادر عند الدقيقة الـ 62.

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