مدير مكتب التعليم بتيماء يهنى معلمي ومعلمات تيماء بمناسبه العام الدراسي الجديد

تبوك - محمد العنزي

هنأ مدير مكتب التعليم بمحافظة تيماء فواز محمد الفقير جميع معلمي ومعلمات مدارس محافظة تيماء بمناسبه عيد الأضحى المبارك وبمناسبة بدايه العام الدراسي الجديد .

وحث الفقير الجميع على بذل الجهد وإخلاص النية في الأعمال والمهام الموكلة لمعلمي ومعلمات تيماء والحرص على تهيئة المدارس لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات غداً الأحد مع بداية اليوم الأول للدراسة والحرص على البداية الجادة من اليوم الأول لتكون جميع مدارسنا في المحافظة تحت إشرافكممحل الثقة والمسؤولية التي كلفتم بها وفي مكان تطلعات ولاة أمرنا ومسؤولينا .

هذا وكما أكد الفقير على تفعيل دور العلاقات الإنسانية داخل المدارس والاستماع لمشاكل الطلاب وتلمس احتياجاتهم وفتح

باب الحوار مع أبنائكم الطلاب والطالبات ومحاولة التغلب على كل مايمكن أن يعترض عملكم من معوقات والتعامل معها كجزء من عملكم .

وفي الختام يسرنا في مكتب التعليم وفي قسم الشؤون التعليمية للبنات أن نكون عوناً لكم في كل ما يمكن أن يسهم في تحسين الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في مدارس المحافظة .