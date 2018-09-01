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تركي آل الشيخ معلقاً على النقل التلفزيوني: النقل والتعليق الله بالخير.. الإثنين لنا وقفة

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تركي آل الشيخ معلقاً على النقل التلفزيوني: النقل والتعليق الله بالخير.. الإثنين لنا وقفة

تركي آل الشيخ معلقاً على النقل التلفزيوني: النقل والتعليق الله بالخير.. الإثنين لنا وقفة
http://almnatiq.net/?p=626031
المناطق _الرياض

انتقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، اليوم( السبت)، النقل التلفزيوني لمباريات مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكتب المستشار (تركي آل الشيخ) عبر حسابة الرسمي في «تويتر»: «النقل والتعليق الله بالخير». كما توعد بتغيير هذا الأمر بقوله:«الإثنين لنا وقفة !».
وجاء عدم رضاه بالوضع القائم نتيجة لما انتهت اليها نتائج الجولة الأولى من دوري النجوم السعودي بنتائج متواضعة لم توازي الطموحات العالية لدى الجمهور السعودي، ويرى مراقبون أن الجولات الأولى من أي مسابقة لا تعطي مؤشراً واضحاً عن مستويات الأندية، وأن منحها مزيداً من الوقت يساعدها على إظهار مستويات مختلفة.

 

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