الأهلي ينهي مباراته مع ضيفه التعاون بالتعادل 1-1

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تعثر فريق الأهلي في بداية مشوار دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وبدأ نزيف النقاط مبكرا إثر تعادله اليوم السبت مع ضيفه التعاون 1-1 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة الأولى من المنافسة.

وكسب التعاون نقطة غالية من الأهلي، حيث أصبح لكل فريق نقطة ليفقد الفريق الجداوي نقطتين ويعود الفريق القصيمي بنقطة من جدة.

بدأت المباراة سريعة من جانب فريق الأهلي، لكن التعاون كان هو الفريق المبادر بالتسجيل عن طريق الكاميروني لينادر تاومبا، عند الدقيقة 24 انتهى عليه شوط المباراة الأول.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن حسين مقهوي من إدراك التعادل للأهلي عند الدقيقة 48 ليفرض بعدها أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات المباراة، خاصة بعد دخول سلمان المؤشر، ويضطر التعاون إلى العودة إلى الدفاع لتأمين مرماه.

‏وألغى الهولندي بيورن كويبرز حكم المباراة هدفاً للأهلى من رأسية مهند عسيري بداعي التسلل، وانقذ محمد العويس حارس الأهلي فريقه من هدف محقق عند الدقيقة 4+90 بعد تصديه لتسديدة إسماعيل مغربي لتنتهي المباراة بالتعادل.

وسيواجه التعاون منافسه الحزم 13 سبتمبر الجاري، بينما يحل الأهلي ضيفاً على احد 14 من ذات الشهر لحساب الجولة الثانية.