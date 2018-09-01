المملكة تدين حادث الطعن الذي وقع في محطة القطارات الرئيسية في أمستردام

المناطق _ واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لحادث الطعن الذي وقع في محطة القطارات الرئيسية في أمستردام وأسفر عن جرح شخصين، والذي وصفته الحكومة الهولندية بأنه عمل إرهابي.

وأعرب المصدر عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابَين، ورفض المملكة التام لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.