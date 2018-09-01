شاهد.. صورة حديثة لحسني مبارك تكشف تقدمه بالسن وتعرضه لوعكات صحية

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ظهر الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك في أحدث صورة له، وقد بدا عليه علامات الشيوخة وكبر السن، فيما اتضح منها تعرضه للعديد من الوعكات الصحية.

ووفقا للصورة، فقد بدا على مبارك كبر السن بصورة لافتة كما ازداد وزنه بصورة كبيرة، وتخلى عن صبغة الشعر السوداء التي دوما ما لازمته إبان حكمه لمصر.

يذكر أن مبارك حكم مصر نحو 30 سنة قبل أن يتنحى عن الحكم تحت ضغوط المتظاهرين الذي خرجوا في ثورة 25 يناير 2011، التي أجبرته على الرحيل عن الحكم، وخضع بعدها لمحاكمات في جرائم فساد وقتل متظاهرين حصل على البراءة في أغلبها، قبل أن يستقر به الحال حاليا في أحد القصور الخاصة به متواريا عن الأنظار.