لماذا ترتعد فرائص تنظيم الحمدين من قناة سلوى ؟

المناطق _ إسلام داوود

مرة أخرى تعود أسوأ كوابيس تنظيم الحمدين للواجهة، بعد أيام من حملة إعلامية ودبلوماسية ممنهجة شنها النظام القطري، للإساءة للمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، وباقي دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وبعد مقال لسفير قطر في الولايات المتحدة، إلى جانب تصريحات وزير الخارجية القطري، الذي دعم ميليشا الحوثي الانقلابية في اليمن، وهاجم دول التحالف العربي الذي كانت الدوحة جزءا منه قبل أشهر، عاد الحديث مجددا عن ملف قناة سلوى السعودية.

الحديث جاء على لسان، مستشار الديوان الملكي، سعود القحطاني، الذي أكد، اليوم الجمعة، أن المملكة تمضي في خطتها لحفر قناة سلوى البحرية التي ستحول قطر إلى جزيرة معزولة عن البر السعودي.

وكتب، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، «كمواطن انتظر بفارغ الصبر والشوق تفاصيل تطبيق مشروع قناة جزيرة شرق سلوى. هذا المشروع العظيم التاريخي الذي سيغير الجغرافيا في المنطقة».

وأردف، : «تغيير الجغرافيا لا يقدر عليه في كوكب الأرض إلا قادة هذه البلاد الطاهرة العظيمة».

أسباب الهواجس:

وتبرز، أهم مخاوف النظام القطري، من قناة سلوى، في أنها ستمثل مانعا مائيا يفصل قطر عن شبه الجزيرة العربية، ويحولها إلى جزيرة معزولة جغرافيا من كافة الجهات، ويحول المقاطعة التي يعاني منها النظام القطري من حدث مؤقت إلى واقع مزمن.

ويحمل مشروع “قناة سلوى” أكثر من رسالة، حيث يحمل المشروع وجه اقتصادي مثمر ومجز، عبر تنشيط هذه المنطقة وجعلها واحدة من الوجهات السياحية بالغة الأهمية، خصوصا أن تكلفته لن تكون كبيرة جدا نظرا لطبيعة المنطقة الخالية من العقبات الجغرافية المعيقة لشق القناة،.

وينتظر إنشاء قناة سلوى صدور الموافقة الرسمية عليه، والترخيص له ليصبح قيد العمل خلال نحو سنة واحدة فقط.

ومن المتوقع أن يتم حفر القناة عبر تحالف يضم 9 شركات قطاع خاص، وستسند عمليات الحفر والشق لشركات مصرية ذات تجربة بعد شقها قناة السويس، حيث يتوقع أن ينتهي المشروع في غضون 12 شهرا، خصوصا أن طول القناة يمتد إلى 60 كلم، وهي أقل من طول قناة السويس الثانية التي امتدت لـ 72 كلم، وانتهى حفرها وتوسيع وتعميق ممرها المائي في 12 شهرا.

وستكون القناة على طول الحدود مع قطر، لكنها ستكون سعودية خالصة، لأنها ستنفذ داخل الأراضي السعودية، وعلى بعد نحو كيلومتر واحد من خط الحدود الرسمية مع قطر، مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة”.

كما ستبنى قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.

بدوره، أكد الخبير، تركي الحربي، عضو جمعية الثقافة والفنون، أن مشروع #قناةجزيرةشرق_سلوى مثل عملية إزالة الثالول أو استئصال الدمل، وليصبح عبرة لكل من يحاول أن ينال من #السعودية أو من قيادتها الكريمة وشعبها .

هذا ويبقى تحويل حلم قناة سلوى إلى حقيقة تفزع، نظام الحمدين، أمرا يتوقف على موافقة قيادة المملكة الرشيدة، التي تحاول الإبقاء على شعرة معاوية مع نظام قطر عسى أن يعود إلى رشده، قبل أن يتخذ القرار الحاسم.