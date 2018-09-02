احدث الأخبار

بايرن ينتصر ويواصل بدايته المثالية في الدوري
أبرز المواد
 دراسة: القيلولة تجلب السعادة بشرط
أبرز المواد
 لماذا ترتعد فرائص تنظيم الحمدين من قناة سلوى ؟
أبرز المواد
 شاهد.. صورة حديثة لحسني مبارك تكشف تقدمه بالسن وتعرضه لوعكات صحية
أبرز المواد
 المملكة تدين حادث الطعن الذي وقع في محطة القطارات الرئيسية في أمستردام
أبرز المواد
 الأهلي ينهي مباراته مع ضيفه التعاون بالتعادل 1-1
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ معلقاً على النقل التلفزيوني: النقل والتعليق الله بالخير.. الإثنين لنا وقفة
أبرز المواد
 مدير مكتب التعليم بتيماء يهنى معلمي ومعلمات تيماء بمناسبه العام الدراسي الجديد
منطقة تبوك
 جوميز يغادر الهلال ويطير إلى تركيا
أبرز المواد
 الإنضباط تغرم الاتحاد 10 آلاف ريال
أبرز المواد
 مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يُطالب بتدخل مجلس الأمن لتسوية النزاع في بلاده
أبرز المواد
 الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن أسفه إزاء القرار الأمريكي وقف تمويل الأونروا
أبرز المواد
بايرن ينتصر ويواصل بدايته المثالية في الدوري

بايرن ينتصر ويواصل بدايته المثالية في الدوري

أبرز المواد
دراسة: القيلولة تجلب السعادة بشرط

دراسة: القيلولة تجلب السعادة بشرط

أبرز المواد
لماذا ترتعد فرائص تنظيم الحمدين من قناة سلوى ؟

لماذا ترتعد فرائص تنظيم الحمدين من قناة سلوى ؟

أبرز المواد
شاهد.. صورة حديثة لحسني مبارك تكشف تقدمه بالسن وتعرضه لوعكات صحية

شاهد.. صورة حديثة لحسني مبارك تكشف تقدمه بالسن وتعرضه لوعكات صحية

أبرز المواد

بايرن ينتصر ويواصل بدايته المثالية في الدوري

بايرن ينتصر ويواصل بدايته المثالية في الدوري
http://almnatiq.net/?p=626056
المناطق - وكالات

أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفا وصنع آخر ليقود بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لفوز سهل بنتيجة 3-صفر على شتوتغارت السبت، ويواصل بدايته المثالية في الدوري.

وانضم إليه فولفسبورغ، الذي تفادى الهبوط بصعوبة في الموسم الماضي، برصيد 6 نقاط بعدما قلب تأخره بهدف ليفوز 3-1 على مستضيفه باير ليفركوزن ويحقق المفاجأة الثانية في مباراتين.

وسيطر النادي البافاري في لقائه وأضاع عددا من الفرص قبل أن يهز لاعبه ليون جوريتسكا الشباك في الدقيقة 37، ليمنح التقدم بنتيجة 1-0.

وأضاف ليفاندوفسكي هداف الموسم الماضي الهدف الثاني في الدقيقة 62 بتسديدة منخفضة، كما صنع الهدف الثالث بتمريرة متقنة بكعب القدم إلى توماس مولر الذي هز الشباك في الدقيقة 76 ليضع المباراة بعيدا عن متناول شتوتغارت.

وأحرز فولفسبورغ، الذي صعق شالكه وصيف البطل في الموسم الماضي 2-1 في المباراة الأولى الأسبوع الماضي، 3 أهداف بعد تأخره بهدف، ليحقق انتصارا “مفاجئا” ويتقاسم الصدارة مع العملاق البافاري.

روابط ذات صلة

دراسة: القيلولة تجلب السعادة بشرط

دراسة: القيلولة تجلب السعادة بشرط
لماذا ترتعد فرائص تنظيم الحمدين من قناة سلوى ؟

لماذا ترتعد فرائص تنظيم الحمدين من قناة سلوى ؟
شاهد.. صورة حديثة لحسني مبارك تكشف تقدمه بالسن وتعرضه لوعكات صحية

شاهد.. صورة حديثة لحسني مبارك تكشف تقدمه بالسن وتعرضه لوعكات صحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*