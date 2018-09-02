بايرن ينتصر ويواصل بدايته المثالية في الدوري

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أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفا وصنع آخر ليقود بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لفوز سهل بنتيجة 3-صفر على شتوتغارت السبت، ويواصل بدايته المثالية في الدوري.

وانضم إليه فولفسبورغ، الذي تفادى الهبوط بصعوبة في الموسم الماضي، برصيد 6 نقاط بعدما قلب تأخره بهدف ليفوز 3-1 على مستضيفه باير ليفركوزن ويحقق المفاجأة الثانية في مباراتين.

وسيطر النادي البافاري في لقائه وأضاع عددا من الفرص قبل أن يهز لاعبه ليون جوريتسكا الشباك في الدقيقة 37، ليمنح التقدم بنتيجة 1-0.

وأضاف ليفاندوفسكي هداف الموسم الماضي الهدف الثاني في الدقيقة 62 بتسديدة منخفضة، كما صنع الهدف الثالث بتمريرة متقنة بكعب القدم إلى توماس مولر الذي هز الشباك في الدقيقة 76 ليضع المباراة بعيدا عن متناول شتوتغارت.

وأحرز فولفسبورغ، الذي صعق شالكه وصيف البطل في الموسم الماضي 2-1 في المباراة الأولى الأسبوع الماضي، 3 أهداف بعد تأخره بهدف، ليحقق انتصارا “مفاجئا” ويتقاسم الصدارة مع العملاق البافاري.