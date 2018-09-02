تشلسي يحقق فوزه الرابع تواليا في الدوري الإنجليزي

المناطق - وكالات

حقق فريق تشلسي فوزه الرابع تواليا على حساب ضيفه بورنموث بهدفين دون رد اليوم في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم ، رافعا رصيده إلى 12 نقطة بالصدارة مشاركة مع ليفربول .

وفاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف .

وتعادل فريق ايفرتون مع هادرسفيلد بهدف لكل منهما ، وخسر كريستال بالاس على ملعبه أمام ساوثمبتون بهدفين نظيفين ، وخسر وست هام من ولفرهامبتون بهدف دون رد ، وتعادل فولهام مع ضيفه برايتون بهدفين لكل منهما .