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تشلسي يحقق فوزه الرابع تواليا في الدوري الإنجليزي

تشلسي يحقق فوزه الرابع تواليا في الدوري الإنجليزي
http://almnatiq.net/?p=626065
المناطق - وكالات

حقق فريق تشلسي فوزه الرابع تواليا على حساب ضيفه بورنموث بهدفين دون رد اليوم في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم ، رافعا رصيده إلى 12 نقطة بالصدارة مشاركة مع ليفربول .
وفاز فريق مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف .
وتعادل فريق ايفرتون مع هادرسفيلد بهدف لكل منهما ، وخسر كريستال بالاس على ملعبه أمام ساوثمبتون بهدفين نظيفين ، وخسر وست هام من ولفرهامبتون بهدف دون رد ، وتعادل فولهام مع ضيفه برايتون بهدفين لكل منهما .

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