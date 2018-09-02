إمارة منطقة جازان تفند فيه تقرير قناة فضائية حول معاناة بعض أهالي مركز الحقو من تساقط الصخور على منازلهم وسكن بعضهم تحت الكوبري .

جازان - فضة آل عطيف

إشارة للتقرير التلفزيوني المذاع اليوم في إحدى القنوات الفضائية الخاصة حول معاناة بعض الأهالي في مركز الحقو التابع لمحافظة بيش جراء تساقط الصخور على منازلهم في أعقاب هطول الأمطار الغزيرة خلال الأسبوع الماضي .

أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان علي بن موسى زعلة بأن هذا الموضوع محل إهتمام ومتابعة إمارة المنطقة منذ بدايته حيث وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في حينه بتكليف محافظ بيش بالشخوص للموقع مع مديري الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لتقييم الوضع على الطبيعة وحصر الأضرار ، وإعداد تقرير مفصل يشتمل على التوصيات اللازمة لحماية وسلامة المتضررين .

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الإدارات الحكومية المختصة باشرت إتخاذ الإجراءات المناسبة والعاجلة حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين وجرى رفع الحجارة والمخلفات تحت إشراف اللجنة المكلفة لهذا الغرض بموجب محاضر موثقة .

مؤكدا بأن ماورد في التقرير من إقامة بعض الأسر تحت الكوبري غير صحيح ويتنافى مع الواقع المرصود من قبل المحافظة والجهات الرسمية كما أتضح بأن المواطن الذي ظهر في التقرير رفض دخول اللجنة لمنزله للمعاينة واستكمال الإجراءات كالمتبع .